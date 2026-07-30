Киянину, який завдав лікарці ВЛК 17 ударів ножем, оголосили підозру

У Києві 31-річному чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві 55-річної лікарки військово-лікарської комісії. За версією слідства, він напав на неї під час проходження медичного огляду.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
За даними слідства, 29 липня чоловіка, який перебував у розшуку через непроходження ВЛК, доставили до позаштатної постійної військово-лікарської комісії №1 Подільського районного ТЦК та СП.
Однією з останніх його мала оглянути лікарка-хірург. Підозрюваний пояснив, що хотів ретельного огляду, скаржився на зубний біль і просив відпустити його на кілька днів.
Як стверджують у прокуратурі, коли чоловік зрозумів, що його можуть визнати придатним до військової служби, він дістав із сумки ніж і завдав лікарці близько 17 ударів. Жінка померла на місці.
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення
Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку.
Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Окремо слідчі з’ясовують, як чоловік зміг потрапити до приміщення ВЛК із ножем. За цим фактом розпочато провадження щодо можливої службової недбалості.