Киянину, який завдав лікарці ВЛК 17 ударів ножем, оголосили підозру

У Києві 31-річному чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві 55-річної лікарки військово-лікарської комісії. За версією слідства, він напав на неї під час проходження медичного огляду.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Чоловік напав на лікарку після висновку про придатність до служби / Фото: Прокуратура

За даними слідства, 29 липня чоловіка, який перебував у розшуку через непроходження ВЛК, доставили до позаштатної постійної військово-лікарської комісії №1 Подільського районного ТЦК та СП.

Реклама

Реклама

Однією з останніх його мала оглянути лікарка-хірург. Підозрюваний пояснив, що хотів ретельного огляду, скаржився на зубний біль і просив відпустити його на кілька днів.

Як стверджують у прокуратурі, коли чоловік зрозумів, що його можуть визнати придатним до військової служби, він дістав із сумки ніж і завдав лікарці близько 17 ударів. Жінка померла на місці.

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку.

Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окремо слідчі з’ясовують, як чоловік зміг потрапити до приміщення ВЛК із ножем. За цим фактом розпочато провадження щодо можливої службової недбалості.