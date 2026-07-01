У Кривому Розі після резонансу мобілізованого батька 5-річної дівчинки відпустили додому

У Кривому Розі мобілізованого батька 5-річної дівчинки відпустили додому після суспільного резонансу. Дитина знову перебуває з батьком.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, його представник у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін особисто поспілкувався з чоловіком.

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Чоловік повідомив, що його відпустили для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів.

“Далі тримаю цю ситуацію на контролі”, — заявив Лубінець.

Напередодні омбудсман повідомив про резонансний випадок у Кривому Розі. За наявною інформацією, 34-річного чоловіка, який самостійно виховував 5-річну доньку, мобілізували, коли дитина перебувала у дитячому садочку.

Лубінець зазначав, що після мобілізації батька дівчинка фактично залишилася без єдиного дорослого поруч. За словами директорки дитсадка, саме батько після розлучення відповідав за дитину і вирішував усі щоденні та важливі питання.

За наявною інформацією, чоловік двічі звертався щодо відстрочки, але отримав відмову.

Омбудсман доручив своєму представнику в Дніпропетровській області невідкладно з’ясувати всі обставини цієї ситуації. Регіональна команда направила офіційні запити до Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП, служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради, а також виконавчих комітетів Тернівської та Покровської районних у місті рад.

За словами Лубінця, необхідно з’ясувати законність мобілізації чоловіка, а також обставини, за яких 5-річна дитина залишилася без батьківського піклування, і дії органів влади для забезпечення її прав та безпеки.

Омбудсман наголосив, що мобілізація є необхідною для країни, яка захищається, але в центрі таких історій має бути не лише процедура, а й людина.

“Сила держави вимірюється не лише здатністю діяти швидко — а й здатністю бачити людину в кожному рішенні”, — заявив Лубінець.