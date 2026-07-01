Deep strike по Росії: Міноборони опублікувало повний список уражених цілей у червні

Сили оборони України у червні 2026 року масштабували кампанію далекобійних ударів по воєнно-економічній інфраструктурі Росії. Географія уражень охопила ключові об’єкти від тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

За даними відомства, максимальна дистанція успішного застосування українських засобів ураження перевищила 2000 кілометрів від державного кордону України.

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У Міноборони наголосили, що удари були спрямовані на позбавлення Росії ресурсів для ведення війни — пального, засобів зв’язку, виробництва озброєння та компонентів до нього.

Протягом місяця підрозділи Сил оборони уразили десятки об’єктів нафтогазової та паливної логістики, підприємств військово-промислового комплексу, центрів військового й космічного зв’язку, а також корабельний склад противника.

За даними Міноборони, у червні Сили оборони завдали далекобійних ударів по 11 нафтопереробних заводах РФ. Частину провідних нафтопереробних підприємств Росії було зупинено або їхню роботу суттєво обмежено.

Серед уражених об’єктів — Тюменський, або “Антипінський”, НПЗ у Тюменській області на відстані понад 2000 км. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру з потужністю 7,5–9 млн тонн нафти на рік, яке виробляє нафтопродукти для потреб російської армії.

Також було уражено Московський НПЗ на відстані близько 500 км. За даними Міноборони, там пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку та знищено резервуари. Завод припинив переробку нафти на невизначений термін. Підприємство забезпечує до 40% потреб Москви в бензині та близько 50% у дизельному пальному, а також постачає авіапальне столичним аеропортам РФ.

У Башкортостані Сили оборони уразили уфімські НПЗ “Башнефть-Уфанефтехим” та “Башнефть-Новойл” на відстані близько 1500 км. У Міноборони зазначили, що цей комплекс є одним із найбільших нафтопереробних вузлів РФ і забезпечує пальним не лише Поволжя, а й інші регіони Росії, включно з постачанням паливно-мастильних матеріалів для військових угруповань, які діють проти України.

В Оренбурзькій області було уражено Оренбурзький газопереробний завод на відстані понад 1200 км. Підтверджено пошкодження чотирьох установок переробки газу, виробничий процес призупинено. Комплекс виробляє газ і сірку, яку використовують для виробництва вибухівки. Крім того, Оренбурзький гелієвий завод отримує газ для виробництва гелію та етану, критичних для ракетних технологій і авіації.

У Татарстані під удар потрапили НПЗ “ТАНЕКО” та “ТАИФ-НК” у Нижньокамську на відстані близько 1200 км. Це найбільші нафтопереробні комплекси регіону з проєктною потужністю понад 16 млн тонн нафти на рік. Вони виробляють широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема для військових потреб.

У Самарі було уражено Куйбишевський НПЗ на відстані понад 900 км. За даними Міноборони, завод зупинив роботу після влучання в установки первинної переробки АВТ-4 та АВТ-5, а також у резервуарний парк. Річний обсяг переробки підприємства становить близько 3,7 млн тонн нафти.

Сили оборони також уразили Ярославський НПЗ “Славнефть-ЯНОС” на відстані близько 800 км. На території заводу, проєктна потужність якого становить 15 млн тонн нафти на рік, зафіксовано влучання із задимленням. Підприємство виробляє пальне, важливе для військової логістики РФ.

У Краснодарському краї були уражені НПЗ “Ільський”, “Афіпський” і “Слов’янський” на відстані близько 300–400 км. Ці підприємства постачають дизельне пальне й бензин для військової логістики Росії. Їхня сукупна потужність переробки перевищує 12 млн тонн на рік. На Слов’янському НПЗ, за даними Міноборони, знищено чотири резервуари загальним об’ємом 35 тис. кубометрів, пошкоджено ще дев’ять резервуарів загальним об’ємом 30 тис. кубометрів і установку переробки нафти.

Крім НПЗ, у червні Сили оборони уразили об’єкти накопичення та перевалки палива. Серед них — нафтогазовий термінал “Таманьнефтегаз” у Тамані, перевальна нафтобаза “Грушовая” у Новоросійську, нафтобаза Росрезерву “Темп” у Рибінську, нафтові термінали “Санкт-Петербург” та “Несте” у Санкт-Петербурзі, а також нафтобази у Феодосії та Керчі в тимчасово окупованому Криму.

У Міноборони зазначили, що системне ураження таких вузлів логістики та накопичення пального напряму порушує постачання ресурсів для російських окупаційних військ.

Окремим напрямом стали удари по підприємствах ВПК та інфраструктурі зв’язку РФ. Протягом червня було уражено понад вісім стратегічних об’єктів, серед яких підприємства з виробництва артилерійських систем, навігаційної електроніки для ракетного озброєння, а також ключові центри супутникового та військового зв’язку.

У Волгограді Сили оборони уразили підприємство “Титан-Баррикады” на відстані близько 600 км. За даними Міноборони, ракетами FP-5 “Фламінго” було завдано удару по комплексу, який виготовляє артилерійські системи та пускові установки для ОТРК “Іскандер-М” і стратегічних комплексів “Тополь-М” та “Ярс”.

У Чебоксарах було уражено завод “ВНИИР-Прогресс” на відстані понад 900 км. Підприємство виробляє антени типу “Комета”, які використовуються в дронах Shahed, ракетах “Калібр”, “Іскандер-М” і модулях УМПК.

У Московській області було уражено Центр космічного зв’язку “Дубна” на відстані близько 600 км. Внаслідок удару суттєво пошкоджено головні антени та апаратно-програмні комплекси. Центр є найбільшим вузлом супутникового зв’язку та керування ретрансляторами в інтересах Міноборони РФ, а також використовується для розвідки й координації активності російського окупаційного контингенту в Україні.

Також було уражено Центр космічного зв’язку “Владимир” у Владимирській області на відстані близько 700 км. Там зафіксовано ураження апаратно-програмних комплексів та антен об’єкта, який забезпечує зв’язок російських угруповань.

У Воронежі Сили оборони завдали удару по заводу “ВЗПП-Микрон” на відстані близько 250 км. Підприємство виготовляє електронну компонентну базу для крилатих ракет Х-101, ОТРК “Іскандер-К” та ЗРГК “Панцирь-С1”.

У Міноборони наголосили, що системне виведення з ладу таких потужностей суттєво обмежує здатність Росії підтримувати серійне виробництво високоточної зброї та координувати дії окупаційних угруповань на фронті.

Крім того, у червні Сили оборони уразили військово-морські цілі та логістику противника. Зокрема, корвет проєкту 20380 типу “Стерегущий” у Кронштадті на відстані близько 900 км, прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 в Азовському морі, танкери тіньового флоту РФ WEST Horizon та FINA A у Чорному морі, а також портову інфраструктуру і два пороми в порту “Кавказ”.

У Міноборони заявили, що ці удари послаблюють спроможність Росії контролювати акваторії та здійснювати безпечну логістику морем.

У відомстві підкреслили, що деградація нафтопереробної галузі та військово-промислового комплексу РФ безпосередньо знижує воєнно-економічний потенціал агресора.

“Системне руйнування стратегічних об’єктів Росії є ефективним інструментом тиску на її військову машину. Сили оборони продовжують примушувати Росію до завершення війни”, — зазначили в Міноборони.

У відомстві також нагадали, що у травні Україна засобами deep strike уразила 18 об’єктів нафтопереробної галузі та паливної логістики РФ, а також чотири об’єкти військово-промислового комплексу та хімічної індустрії противника.