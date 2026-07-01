В окупованому Криму вночі лунали вибухи: повідомляють про ураження підстанцій

У ніч проти 1 липня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи одразу в кількох районах. Місцеві жителі повідомляли про роботу російської ППО, проліт дронів, стрілянину та пожежі на енергетичних об’єктах.

Про це повідомляє моніторинговий канал “Крымский ветер”.

Перші повідомлення про вибухи з’явилися після опівночі. За даними каналу, вибухи лунали в районі селища Гвардійське, де російська ППО стріляла по безпілотниках.

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Згодом підписники “Крымского ветра” повідомили про ймовірне влучання по гарнізону “Гвардійське”. Також дрони помічали над Євпаторією, де по них відкривали вогонь.

Вибухи також було чути в Сакському районі, Керчі, Кіровському районі та Феодосії. У Феодосії, за повідомленнями місцевих жителів, з 01:55 було чути проліт дронів, а після 02:10 — стрілянину, запуски ракет і вибухи. Активність із перервами тривала приблизно до 03:30.

Уранці моніторингова група “Крымского ветра” з посиланням на дані супутникової зйомки повідомила про повторне ураження електричної підстанції ПС 330/110 кВ “Західно-Кримська” біля села Кар’єрне Сакського району.

За даними каналу, основний осередок горіння був на відкритому розподільчому пристрої 110 кВ. Підстанція є важливим вузлом системи передавання та розподілу електроенергії в Криму і обслуговує центральну та західну частини півострова.

“Крымский ветер” зазначає, що попереднього разу ця підстанція була уражена 22 червня.

Окремо повідомляється про пожежу на електропідстанції у Феодосії на Керченському шосе. За даними моніторингової групи, йдеться про великий електроенергетичний об’єкт — Феодосійські високовольтні магістральні електромережі.

У місцевих чатах жителі Феодосії повідомляли про відсутність електроенергії у значній частині міста.

Також супутниковий моніторинг зафіксував пожежу на трасі “Таврида” — на шляхопроводі над залізницею південніше Владиславівки, через яку залізниця йде до Феодосії. Наразі невідомо, чи йдеться про влучання безпосередньо по шляхопроводу, пожежу через ураження транспорту або ландшафтне займання.

У Севастополі приблизно з другої години ночі місцеві жителі відчували сильний запах гару, переважно на Корабельній стороні та в районі проспекту Генерала Острякова. Чи пов’язано це з нічною атакою, наразі невідомо.

Офіційних підтверджень наслідків нічних подій від українських військових на момент публікації не було. Інформація уточнюється.