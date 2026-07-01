Росіяни вночі атакували п’ять АЗС на Дніпропетровщині: є загибла і поранені

У ніч проти 1 липня російські війська атакували п’ять автозаправних станцій у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів загинула жінка, ще троє людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, одна з поранених перебуває у лікарні. Ще дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

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На всіх атакованих АЗС пошкоджене обладнання. Після ударів виникли пожежі.

Ганжа також повідомив, що цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 11 ударних безпілотників у небі над Дніпропетровською областю.

Наслідки нічної атаки уточнюються.