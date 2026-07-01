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        Росіяни вночі атакували п’ять АЗС на Дніпропетровщині: є загибла і поранені

        Сергій Бордовський
        1 Липня 2026 07:15
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        Пожежі та пошкоджене обладнання: росіяни били по АЗС у Дніпропетровській області / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Пожежі та пошкоджене обладнання: росіяни били по АЗС у Дніпропетровській області / Фото: Дніпропетровська ОВА

        У ніч проти 1 липня російські війська атакували п’ять автозаправних станцій у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів загинула жінка, ще троє людей дістали поранення.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        За його словами, одна з поранених перебуває у лікарні. Ще дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

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        На всіх атакованих АЗС пошкоджене обладнання. Після ударів виникли пожежі.

        Ганжа також повідомив, що цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 11 ударних безпілотників у небі над Дніпропетровською областю.

        Наслідки нічної атаки уточнюються.


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