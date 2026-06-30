Погода в Україні 1 липня: спека до +38°

У середу, 1 липня, в Україні очікується невелика хмарність і переважно суха погода.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Опадів у більшості регіонів не прогнозують. Лише на крайньому заході країни вдень можливі короткочасні дощі та грози.

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В окремих районах на заході також прогнозують град і шквали 15–20 м/с.

Вітер буде східний та південно-східний, 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме 18–23°, вдень — 29–34°. На південному заході країни місцями очікується сильна спека — 35–38°.

У Київській області та Києві 1 липня буде невелика хмарність, без опадів.

Вітер у столичному регіоні прогнозують східний, 5–10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 18–23°, вдень — 29–34°. У Києві вночі очікується 21–23°, вдень — 31–33°.