Дефіцит бензину в Росії дійшов до Байкалу: перевізники скорочують рейси

У Росії на тлі паливної кризи “Східно-Сибірське річкове пароплавство” скорочує регулярні та екскурсійні рейси через дефіцит пального і зростання його вартості в Іркутській області.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В умовах нестачі пального компанія планує зосередитися на субсидованих перевезеннях та забезпеченні поромних переправ у регіоні.

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Йдеться про маршрути на острів Ольхон і порт Байкал, а також у Великі Коти, Листвянку та Байкальські Дюни.

“Східно-Сибірське річкове пароплавство” є природним монополістом у сфері річкових перевезень Ангарою та її притоками, а також озером Байкал.

Тим часом у Забайкаллі почали продавати бензин за талонами та паливними картками.

У Читі на АЗС компанії “Нефтемаркет” з’явилися оголошення про продаж за талонами бензину марок АІ-92 та АІ-95.

Мережа автозаправних станцій БРК у Забайкаллі також припинила продаж АІ-100 та АІ-92 фізичним особам. З 1 липня компанія припинить продаж АІ-95.

Причиною припинення продажу в БРК назвали невиконання постачальниками зобов’язань за чинними договорами.

На тлі паливної кризи в Росії також подорожчали 20-літрові пластикові та металеві каністри.

За даними Telegram-каналу “Можем объяснить”, пластикова каністра “Екстрім-С” з кінця квітня до кінця червня подорожчала на 60% — з 3–3,7 тис. рублів до 4,9–5 тис. рублів.

Каністра Oktan подорожчала з 3 тис. до 5–6,5 тис. рублів. Каністра 3ton, яка у квітні коштувала 1,6 тис. рублів, зараз продається за 16 тис. рублів.

Паливна криза в Росії виникла в червні після ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах. У більшості російських регіонів спостерігається або фактичний дефіцит пального, або обмеження на його продаж.