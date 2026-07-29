Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що проти Росії нібито виступив увесь західний світ, а Москва має перейти до “здорової злості” у зовнішній політиці. Він також знову повторив кремлівські твердження про “нацистський режим” у Києві та звинуватив Захід у прагненні розвалити Росію.

Про це Лавров сказав в інтерв’ю пропагандистському російському агентству ТАСС.

За його словами, Захід воює проти Росії через Україну та намагається налаштувати росіян проти влади. Він також заявив, що пишається реакцією громадян РФ на нібито спроби “нацистів” підірвати російське суспільство. Проте ситуація для РФ є несмішною, оскільки проти неї “ополчився весь західний світ”.

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Окремо глава МЗС РФ сказав, що Росії не слід сердитися та впадати в істерику, а варто набути здорової злості у зовнішній політиці. За його версією, Захід висуває Москві ультиматум щодо умов завершення війни, однак Росія “не поступилася своєю гордістю”.

Лавров заявив, що світ стежить за тим, чим завершиться війна в Україні. Він також звинуватив західні країни у затягуванні переговорів і наполяганні на збереженні нинішньої влади в Києві.

Країни Балтії російський міністр назвав “головними боєголовками” проти РФ. За його словами, вони скасовують заборони на розміщення ядерної зброї на своїй території.

Також Лавров заявив, що Захід нібито “піарить тероризм Зеленського” як переломний етап війни та розраховує на розпад Росії.