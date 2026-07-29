У Росії оголосили Дурова в міжнародний розшук через діяльність українських спецслужб у Telegram

ФСБ Росії висунула засновнику Telegram Павлу Дурову обвинувачення у сприянні терористичній діяльності та оголосила його в міжнародний розшук. Російська спецслужба стверджує, що месенджер не видаляє канали, чати й боти, які нібито використовують українські спецслужби.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на ФСБ.

Дурову висунули обвинувачення за частиною 1.1 статті 205.1 Кримінального кодексу РФ. У ФСБ заявили, що адміністрація Telegram не видаляє ресурси, які використовують для підготовки та координації диверсій і терактів у Росії.

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Російська спецслужба стверджує, що йдеться про численні канали, чати та боти, якими нібито користуються українські спецслужби, а також терористичні й екстремістські організації. ФСБ також пов’язує їх із масовими вбивствами, кібершахрайством, людськими жертвами та матеріальними збитками.

У Росії роботу Telegram почали обмежувати в серпні минулого року. У лютому Роскомнагляд заявив, що сервіс нібито не виконує вимоги російського законодавства, тому обмеження продовжать.

За даними російських правоохоронців, від початку року Telegram оштрафували у РФ більш ніж на 100 млн рублів. Більшість штрафів призначили за невидалення контенту, забороненого в Росії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявляв, що контакти щодо відновлення роботи Telegram тривають, однак представники месенджера, за його словами, не виявляють достатньої активності.