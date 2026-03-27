У Telegram виявили уразливість нульового дня

Учасник проєкту Zero Day Initiative (ZDI), дослідник у сфері безпеки Майкл Деплант виявив у месенджері Telegram уразливість нульового дня — тобто раніше невідому вразливість програмного забезпечення.

Він виявив її 26 березня, після чого передав інформацію представникам месенджера. Про це свідчать дані ZDI, на які звернув увагу проєкт 3side.

Критичність уразливості оцінюється у 9,8 бала за 10-бальною шкалою, що відносить її до найвищої категорії небезпеки, зазначає «Код Дурова». Подробиці про неї стануть відомі не раніше 24 липня.

Автори 3side вважають, що за допомогою цієї уразливості «ймовірно, можна зламати будь-який акаунт Telegram».

Компанія Telegram не коментувала ситуацію.