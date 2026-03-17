Рівень блокування Telegram у Росії досяг 80%

Частка невдалих запитів до доменів Telegram із Росії в середньому досягла майже 80%, при цьому в окремих федеральних округах цей показник наблизився до 90%, пише «Коммерсант» із посиланням на дані сервісу Merilo.

Починаючи з вихідних 14–15 березня швидкість роботи Telegram значно знизилася, зазначає видання. Якщо раніше в месенджері з перебоями завантажувалися фото та відео, то тепер із затримкою надсилаються і текстові повідомлення.

Частка невдалих запитів відрізняється залежно від регіону, що експерти, опитані «Коммерсантом», пов’язують з особливостями налаштування обладнання для фільтрації трафіку. За словами директора з розвитку та експлуатації послуг зв’язку «Телеком біржі» Анастасії Біджелової: «Обладнання для фільтрації трафіку налаштовують у провайдерів поступово і з різною швидкістю: десь системи вже працюють на повну потужність, а десь перебувають на стадії тестування».

Технічно повністю відключити Telegram на 100% дуже складно через його архітектуру, вважає вона, але «цілком реально довести ситуацію до стану, коли користуватися ним стане неможливо».