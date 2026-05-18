Гроші з “Національного кешбеку” потрібно витратити до 30 червня, нагадали в Мінекономіки

Міністерство економіки України нагадало громадянам, що кошти, накопичені на картках програми «Національний кешбек», потрібно використати до 30 червня 2026 року включно.

У відомстві повідомили, що всі невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету.

Водночас у Мінекономіки наголосили, що сама програма продовжить працювати без змін. Кешбек за покупки українських товарів і надалі нараховуватимуть та виплачуватимуть після 20 числа наступного місяця.

Реклама

Реклама

Кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня, і ці кошти також потрібно буде використати до 30 червня. Виплата за покупки, здійснені у травні, відбудеться вже у липні.

За умовами програми, користувачі можуть отримувати 5% або 15% компенсації за придбання товарів українського виробництва.

5% кешбеку нараховують за продукти харчування, аптечні товари, автотовари та товари для саду й городу.

15% компенсації передбачено за непродовольчі товари, зокрема одяг, взуття, техніку, іграшки, товари для ремонту, відпочинку та хобі, а також деякі продукти харчування — сири, макарони, вівсяні та гречані крупи.

Накопичені кошти можна використати на оплату комунальних і поштових послуг, придбання продуктів, ліків, книжок українського виробництва, а також на благодійність і підтримку ЗСУ.

Для участі у програмі потрібно відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів, надати дозвіл на передачу інформації про транзакції та обрати картку «Національний кешбек» у застосунку «Дія».