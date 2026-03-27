Відсьогодні українці почнуть отримувати “Національний кешбек” за січень

Виплати за програмою «Національний кешбек» за покупки, здійснені у січні, українці почнуть отримувати з 27 безерня.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Кошти надійдуть громадянам, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та вибрали картки «Національного кешбеку» для виплат у застосунку «Дія». Загалом кешбек за січень надійде на рахунки більше як 4,1 млн користувачів програми», – йдеться у повідомленні.

Загалом від початку дії програми українці придбали товарів з кешбеком на суму понад 67,38 млрд грн. Виплати за лютий розпочнуться найближчим часом, запевнили у міністерстві.

У Мінекономіки нагадали, що з 1 березня «Національний кешбек» працює за оновленою моделлю з двома рівнями кешбеку.

Зокрема, 15% кешбеку передбачено на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту, таких як косметика, побутова хімія, одяг і взуття, товари для дому тощо, а 5% – на сегменти, де українські виробники вже сильні, зокрема солодощі, безалкогольні напої, овочі та фрукти, м’ясо, молочні продукти тощо.

Крім того, з 20 березня в межах програми запрацював кешбек на пальне. Українці можуть отримати компенсацію вартості дизелю (15%), бензину (10%) та автогазу (5%) на АЗС, які беруть участь у програмі. До неї вже долучилися понад 150 мереж АЗС, включно з великими мережами та локальними станціями.