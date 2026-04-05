1,3 млн українців скористалися кешбеком на пальне — Свириденко

В Україні вже 1,3 млн громадян скористалися програмою кешбеку на пальне, яка дозволяє отримувати часткову компенсацію витрат. Програма діятиме до 1 травня 2026 року.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, у межах програми українці отримують компенсацію у розмірі 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз. За поточними цінами це дає змогу заощаджувати від 2 грн за літр автогазу та від 11 грн за літр дизеля.

Загалом сума кешбеку може сягати до 1000 грн на місяць.

Отримані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва, книг або перерахувати на підтримку Сил оборони України.

Свириденко також зазначила, що загалом програмою «Національний кешбек» користуються 4,4 млн українців. З моменту запуску кешбеку на пальне відкрито понад 200 тисяч нових рахунків.