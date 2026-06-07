Після відмови Путіна від переговорів Зеленський вирушає на зустріч зі Стармером, Макроном і Мерцом

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у неділю проведе на Даунінг-стріт переговори з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Головною темою зустрічі стане подальша підтримка України, пише The Guardian.

Зеленський прибуде до Великої Британії разом із лідерами Франції та Німеччини після тижня загострення бойових дій і відмови президента РФ Володимира Путіна від його пропозиції провести особисту зустріч для переговорів щодо війни.

Велика Британія, Франція та Німеччина залишаються серед ключових союзників Києва. Лондон і Париж очолюють ініціативу «коаліції охочих», яка передбачає надання Україні гарантій безпеки в межах майбутнього мирного процесу.

Реклама

Реклама

На цьому тлі Україна продовжує завдавати ударів по об’єктах на території Росії. У суботу масштабна атака українських безпілотників була спрямована на Санкт-Петербург.

У Дніпропетровській області внаслідок російських ударів у ніч на суботу одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Російські війська майже 30 разів атакували три райони області за допомогою безпілотників та артилерії.

Напередодні Володимир Путін відкинув пропозицію Зеленського щодо особистої зустрічі, заявивши, що не бачить у ній сенсу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що така зустріч була б «чудовою», однак останнім часом його увага переважно зосереджена на переговорах з Іраном.

Раніше цього тижня Кір Стармер під час телефонної розмови із Зеленським засудив російські обстріли України. Російські удари забрали життя однієї людини та поранили ще 15, серед яких троє дітей, тоді як українська протиповітряна оборона відбивала атаки сотень російських далекобійних безпілотників.

Минулого місяця Стармер і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали нову безпекову угоду. Глава британського уряду назвав її «поколіннєвим посиленням» співпраці між двома країнами у сфері безпеки та оборони.

За словами Стармера, російська агресія залишається найбільшим викликом як для Великої Британії, так і для Польщі, впливаючи не лише на Україну, а й на безпеку інших європейських держав.