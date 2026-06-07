Нічний обстріл Сумщини: у Глухові виникли пожежі, попередньо є постраждалий

Російські війська в ніч на 7 червня обстріляли Сумську область. Про наслідки атак повідомили в ДСНС.

У місті Глухів рятувальники ліквідували пожежі в адміністративній будівлі та на об’єкті цивільної інфраструктури. За попередніми даними, одна людина отримала травми.

У Кролевецькій громаді внаслідок обстрілу загорілися автомобіль і нежитлове приміщення. Через загрозу повторних атак рятувальники були змушені тимчасово призупинити роботи, після чого ліквідували всі осередки займання.

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Вранці російські війська завдали удару по житловому сектору міста Суми. Пошкоджень зазнав приватний будинок.

У ДСНС повідомили, що фахівці обстежили територію та надали необхідну допомогу місцевим жителям.