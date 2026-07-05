На Сумщині майже добу тривала повітряна тривога: пошкоджені будинки й цивільна інфраструктура

Протягом доби на Сумщині внаслідок російських ударів постраждали семеро людей. Також в області зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
У Сумській громаді внаслідок удару БпЛА поранення дістали 19-річна, 49-річна та 55-річна жінки.
Також до медичного закладу звернулися 30-річна і 25-річна жінки, а також дівчата 16 і 18 років. Вони отримали травми внаслідок удару КАБ по Сумській громаді 3 липня.
З ранку 4 липня до ранку 5 липня 2026 року російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 23 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Під ударами були населені пункти Сумської, Юнаківської, Миропільської, Садівської, Білопільської, Краснопільської, Річківської, Середино-Будської, Есманьської, Новослобідської, Тростянецької та Великописарівської громад.
Російські війська застосовували по території Сумщини міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.
У Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення та легковий автомобіль.
У Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, у Річківській – приватний житловий будинок, у Тростянецькій – господарчу споруду, у Садівській – нежитлове приміщення.
У Миропільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
У Краснопільській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та ще один житловий будинок.
У Есманьській громаді зруйновано приватне домогосподарство. У Шалигинській громаді пошкоджено житловий будинок, у Зноб-Новгородській – об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу повітряна тривога в Сумській області тривала 23 години 57 хвилин.