На Сумщині майже добу тривала повітряна тривога: пошкоджені будинки й цивільна інфраструктура

Протягом доби на Сумщині внаслідок російських ударів постраждали семеро людей. Також в області зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

У Сумській громаді внаслідок удару БпЛА поранення дістали 19-річна, 49-річна та 55-річна жінки.

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Також до медичного закладу звернулися 30-річна і 25-річна жінки, а також дівчата 16 і 18 років. Вони отримали травми внаслідок удару КАБ по Сумській громаді 3 липня.

З ранку 4 липня до ранку 5 липня 2026 року російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 23 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами були населені пункти Сумської, Юнаківської, Миропільської, Садівської, Білопільської, Краснопільської, Річківської, Середино-Будської, Есманьської, Новослобідської, Тростянецької та Великописарівської громад.

Російські війська застосовували по території Сумщини міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

У Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення та легковий автомобіль.

У Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, у Річківській – приватний житловий будинок, у Тростянецькій – господарчу споруду, у Садівській – нежитлове приміщення.

У Миропільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

У Краснопільській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та ще один житловий будинок.

У Есманьській громаді зруйновано приватне домогосподарство. У Шалигинській громаді пошкоджено житловий будинок, у Зноб-Новгородській – об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу повітряна тривога в Сумській області тривала 23 години 57 хвилин.