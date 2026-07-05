Сили оборони знешкодили 115 повітряних цілей ворога

У ніч на 05 липня (з 18:00 04 липня) противник атакував однією протирадіолокаційною ракетою Х-3, трьома керованими авіаційною ракетою Х-59/69, 125 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, протирадіолокаційною ракетою Х-31 не досягла цілі.

Зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8”, – йдеться у повідомленні.

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Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.