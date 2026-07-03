Росія атакувала Україну ракетами і 105 дронами: Повітряні сили повідомили про влучання

У ніч проти 3 липня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 105 ударними безпілотниками різних типів. Протиповітряна оборона збила або подавила 83 повітряні цілі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, атака тривала з 18:00 2 липня. Російські війська запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованої території Запорізької області.

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Також ворог застосував 105 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, а також дрони “Гербера”, “Італмас” і дрони-імітатори типу “Пародія”.

Запуски безпілотників фіксували з напрямків Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Міллерового в РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 83 цілі — одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 82 ворожі БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” і дрони інших типів.

Цілі знищували або подавляли на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 21 ударного БпЛА на 16 локаціях.

Також уламки збитих цілей впали на 5 локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває — у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих БпЛА. Українців закликали дотримуватися правил безпеки.