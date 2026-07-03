Дівчинці не було й двох років: на Сумщині зросла кількість жертв атаки РФ

Кількість загиблих у Роменській громаді Сумської області після нічної російської атаки зросла до чотирьох людей. Серед жертв — маленька дитина.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За уточненою інформацією, російські війська атакували ударним БпЛА багатоквартирний будинок. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа.

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Після атаки загинули двоє жінок, літній чоловік і маленька дитина — дівчинка, якій не було й двох років.

За словами Григорова, російський удар забрав життя дитини разом із мамою.

Ще троє чоловіків дістали поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

“Важка ніч для всієї Сумщини. Мої щирі співчуття всім рідним і близьким загиблих”, — заявив начальник ОВА.

Наслідки російської атаки уточнюються.