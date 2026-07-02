        Суспільство

        У п’ятницю частину України накриють значні дощі, град і шквали

        Віктор Алєксєєв
        2 Липня 2026 22:04
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        На озері Чеха, Суми / Фото: Facebook Надія Косенко
        На озері Чеха, Суми / Фото: Facebook Надія Косенко

        У п’ятницю, 3 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомив Укргідрометцентр.

        У більшості західних, північних, Вінницькій областях, а вдень також у центральних, Одеській та Миколаївській областях прогнозують помірні, місцями значні дощі та грози.

        В окремих районах можливі град і шквали 15-20 м/с.

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        На решті території країни опадів не очікується.

        Вітер буде північно-західний, на сході країни — східний, 5-10 м/с.

        Температура вночі становитиме 18-23°, вдень 29-34°. На Київщині вдень очікується 25-30°.

        У західних, Житомирській та Вінницькій областях буде прохолодніше: вночі 14-19°, вдень 22-27°.

        У Києві та області 3 липня також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями можливий помірний короткочасний дощ, удень — значні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

        Температура по Київській області вночі становитиме 18-23°, вдень 25-30°. У Києві вночі очікується 21-23°, вдень 26-28°.

        Укргідрометцентр попередив, що вдень 3 липня у Києві та області очікуються значний дощ, гроза, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

        Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.


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