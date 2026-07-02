Російський дрон атакував поштову автівку на Сумщині: постраждали водій і поштар

Російський дрон атакував поштову автівку у Сумському районі. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Атака сталася вдень на дорозі між населеними пунктами Ворожбянської громади.

Внаслідок удару постраждали водій і поштар. Їм уже надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

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За словами Григорова, ворог поцілив у брендований транспорт пересувного відділення — цивільну поштову автівку, добре помітну на дорозі.

Такими автомобілями доставляють людям пенсії, пошту та інші необхідні послуги.

Цей транспорт був придбаний за підтримки ЄБРР в Україні, щоб забезпечувати базові послуги для жителів громад.