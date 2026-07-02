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        Російський дрон атакував поштову автівку на Сумщині: постраждали водій і поштар

        Віктор Алєксєєв
        2 Липня 2026 21:55
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        Росіяни вдарили по пересувному поштовому відділенню / Фото: Facebook Олег Григоров / Сумська ОВА
        Росіяни вдарили по пересувному поштовому відділенню / Фото: Facebook Олег Григоров / Сумська ОВА

        Російський дрон атакував поштову автівку у Сумському районі. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

        Атака сталася вдень на дорозі між населеними пунктами Ворожбянської громади.

        Внаслідок удару постраждали водій і поштар. Їм уже надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

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        За словами Григорова, ворог поцілив у брендований транспорт пересувного відділення — цивільну поштову автівку, добре помітну на дорозі.

        Такими автомобілями доставляють людям пенсії, пошту та інші необхідні послуги.

        Цей транспорт був придбаний за підтримки ЄБРР в Україні, щоб забезпечувати базові послуги для жителів громад.


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