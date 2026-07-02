Міністерство оборони України оприлюднило термінову заяву після однієї з найбільших нічних атак на Київ за останній час.

Відомство заявило, що країні критично потрібні додаткові ракети до систем Patriot після однієї з найбільших російських атак.

За даними Міноборони, вночі Росія запустила по Україні майже 500 ударних дронів і 77 ракет. Із них 25 були балістичними або гіперзвуковими.

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У відомстві зазначили, що завдяки професійності українських воїнів і підтримці партнерів вдалося перехопити понад 90% крилатих ракет і 90% ударних дронів типу Shahed.

Водночас у Міноборони наголосили, що збиття балістичних ракет залишається ключовим викликом через нестачу ракет до систем Patriot.

У квітні Міністерство оборони України вперше уклало рекордний контракт на сотні ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини. Їхні поставки мають розпочатися протягом наступних років.

Також уперше зроблено крок до закупівлі близько сотні ракет до Patriot на 1 млрд доларів за рахунок кредиту ЄС. Цього року Україна також уперше почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів.

У Міноборони заявили, що завдяки впровадженню стандарту НАТО After Action Review вже вдалося більш ніж удвічі підвищити ефективність Patriot проти маневрених ракет “Іскандер”.

Водночас у відомстві підкреслили, що цього недостатньо. Україні критично потрібні додаткові ракети до систем Patriot, які є на складах партнерів.

Міністр оборони України вже звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України.

Також Україна закликала партнерів зробити внески у механізми PURL та JUMPSTART. У Міноборони назвали їх найшвидшими та найнадійнішими шляхами постачання необхідних ракет до Patriot.

У відомстві наголосили, що критично важливо ухвалити рішення вже напередодні саміту НАТО, оскільки від швидкості партнерів залежить захист українського неба, критичної інфраструктури та життя людей.