НАТО планує замінити літаки AWACS шведськими GlobalEye

НАТО планує замінити свій застарілий парк літаків AWACS літаками спостереження GlobalEye шведської компанії Saab. Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела, знайомі з питанням.

За даними співрозмовників агентства, про плани щодо GlobalEye НАТО може оголосити під час зустрічі членів Альянсу в Анкарі 7-8 липня.

Літаки AWACS, які діють як повітряні радарні вежі, залишаються “очима в небі” НАТО з 1982 року. Нинішній парк Альянсу налічує 14 таких літаків.

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Вони базуються на авіабазі Гайленкірхен у Німеччині та широко використовуються для місій спостереження НАТО вздовж східного флангу Альянсу після початку повномасштабної війни Росії проти України.

За планом заміни, база в Гайленкірхені з часом може стати місцем розташування найбільшого у світі парку літаків GlobalEye.

Система GlobalEye, яка вперше піднялася в повітря у 2018 році, базується на бізнес-джеті Global 6500 канадської компанії Bombardier.

GlobalEye конкурує з Boeing E-7 Wedgetail — літаком раннього попередження, командування та управління, створеним на базі пасажирського Boeing 737.

У 2025 році НАТО відмовилося від початкових планів придбати шість літаків Boeing E-7 Wedgetail після того, як Пентагон скасував намір купити 26 таких машин і вирішив більше покладатися на супутники.

Водночас під тиском американських законодавців міністр оборони США Піт Гегсет заявив у травні під час слухань у Конгресі, що Пентагон намагається повернути цей літак до бюджету.

Reuters зазначає, що рішення НАТО може стати випробуванням для непростих відносин із президентом США Дональдом Трампом, який закликав союзників купувати американське озброєння та неодноразово погрожував вийти з НАТО, звинувачуючи європейські країни у недостатніх витратах на безпеку.