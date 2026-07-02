СБУ і польські правоохоронці викрили 11 організаторів проплачених акцій проти України

СБУ спільно з правоохоронцями Польщі викрила групу осіб, яка на замовлення РФ організовувала антиукраїнські мітинги в ЄС. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними спецслужби, протягом 2025-2026 років у Польщі організували серію проплачених антиукраїнських акцій. Йдеться про п’ять псевдоакцій “протесту” у Варшаві та Вроцлаві, які, за даними слідства, були інспіровані та профінансовані Кремлем.

Правоохоронці встановили, що організатори замовних мітингів пропонували учасникам масовки від 100 до 200 доларів США за одноразову участь.

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За результатами міжнародного розслідування СБУ та Агентства внутрішньої безпеки Польщі на території ЄС викрили 11 осіб, причетних до організації проплачених акцій.

Серед них двоє громадян Білорусі та дев’ятеро громадян України, які перебували на території Євросоюзу та були залучені до організації заходів.

За даними СБУ, за вказівкою кураторів із Москви організатори підшукували потенційних учасників замовних “мітингів”, інструктували їх, видавали провокаційні агітаційні матеріали та розраховувалися готівкою за участь.

У спецслужбі заявили, що організовані РФ вуличні “протести” у європейських містах були спрямовані на дискредитацію України на міжнародній арені та підрив суспільно-політичної ситуації в країнах ЄС.

Наразі всіх викритих депортовано до країн походження. Діям фігурантів з України нададуть правову оцінку залежно від ступеня винуватості кожного.

Міжнародні слідчо-оперативні дії тривають, щоб притягнути до відповідальності всіх організаторів прокремлівських провокацій.

Раніше повідомлялося, що Агенція внутрішньої безпеки Польщі (ABW) спільно з Прикордонною службою затримала дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі для їхнього негайного видворення з країни. Вони вербували та фінансували учасників акцій протесту серед українських біженців у країні.

Про це повідомив міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Сємоняк.

«З осені 2025 року ці особи вербували та оплачували учасників демонстрацій, організованих серед українських біженців, які перебувають у Польщі», – зазначив він.

Як встановили польські спецслужби, натхнення та фінансування цієї діяльності надходили з росії. У Агенції внутрішньої безпеки Польщі вважають, що йдеться про спробу проведення російської операції впливу на українських мігрантів у Польщі.