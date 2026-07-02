850 км до цілі: СБУ розкрила деталі удару по одному з найбільших НПЗ Росії

Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони уразила Нижньогородський нафтопереробний завод і лінійну виробничо-диспетчерську станцію “Старолікєєво” у місті Кстово Нижньогородської області РФ.

Про це повідомила СБУ.

Удар було завдано в межах 40-денної операції впливу на Росію, яку проводять за завданням президента Володимира Зеленського. До операції, крім СБУ, були залучені Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем та ГУР Міноборони.

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Відстань до цілі становила 850 кілометрів.

За даними СБУ, вночі в районі Кстово активно працювала російська ППО. Після цього пролунала серія вибухів поблизу Нижньогородського НПЗ та ЛВДС “Старолікєєво”.

На території промислової зони цих об’єктів зафіксовано щонайменше два осередки займання.

Нижньогородський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Він виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти.

У СБУ зазначили, що значна частина цієї продукції використовується для забезпечення російської армії.

ЛВДС “Старолікєєво” є важливим вузлом системи магістральних нафтопродуктопроводів. Через нього здійснюється транспортування пального до центральних регіонів Росії.

У спецслужбі наголосили, що кожен уражений нафтопереробний завод, нафтобаза чи нафтоперекачувальна станція послаблює забезпечення російської армії пальним і знижує її спроможність вести війну.

“На відміну від Росії, яка б’є по житлових будинках і вбиває мирних українців, СБУ завдає ударів виключно по цілях та об’єктах, що працюють на військово-промисловий комплекс РФ”, — заявили у Службі безпеки України.