Один із найвідоміших альпіністів світу Нірмал Пурджа загинув під лавиною на Броуд-Пік

Один із найвідоміших сучасних альпіністів, 43-річний Нірмал Пурджа, загинув унаслідок сходження лавини на горі Броуд-Пік у Пакистані. Разом із ним загинули ще дев’ятеро учасників міжнародної експедиції.

Загибель альпініста в суботу, 1 серпня, підтвердила заснована ним експедиційна компанія Elite Exped, повідомляє Reuters.

Лавина зійшла близько полудня 30 липня, коли група намагалася піднятися на вершину. У цей момент альпіністи перебували на висоті близько 6600 метрів — між другим і третім висотними таборами.

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До складу експедиції входили шестеро громадян Непалу, а також альпіністи з Пакистану, Оману, США та Китаю. Після сходження лавини зв’язок із групою зник.

Рятувальники за допомогою безпілотників встановили місцеперебування учасників експедиції. Пошуково-рятувальну операцію ускладнюють важкодоступна місцевість та несприятлива погода.

Броуд-Пік заввишки 8047 метрів розташований у гірській системі Каракорум у пакистанському регіоні Гілгіт-Балтистан. Це 12-та за висотою вершина світу.

Нірмал Пурджа народився в Непалі та служив у британській армії — спочатку в бригаді гуркхів, а потім у спецпідрозділі. Світову популярність він здобув у 2019 році, коли підкорив усі 14 восьмитисячників планети за шість місяців і шість днів, встановивши на той час рекорд.

Його досягнення стали основою документального фільму Netflix «14 вершин: Немає нічого неможливого». У 2021 році Пурджа також увійшов до команди непальських альпіністів, яка здійснила перше в історії зимове сходження на К2.