Світ побачив нічний жах у Києві: як медіа та політики реагують на масовану атаку РФ

Масована російська атака на Київ із великою кількістю загиблих і постраждалих потрапила у фокус провідних світових медіа. Західні видання пишуть про удари по житлових будинках, десятки поранених, руйнування цивільної інфраструктури та нові заклики України до партнерів посилити протиповітряну оборону.

Як повідомляє Головне в Україні, про наслідки атаки пишуть Reuters, Associated Press, Financial Times, The Guardian, Al Jazeera та інші міжнародні медіа. Reuters пише про один із наймасштабніших ударів по столиці, під час якого Росія застосувала 74 ракети та 496 дронів, а Київ став головним напрямком атаки.

Associated Press повідомляє, що Росія атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами, а також дронами, пошкодивши житлові будинки та цивільну інфраструктуру в кількох районах столиці. Агентство також звертає увагу на заклики українських посадовців до союзників терміново надати більше систем ППО.

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Financial Times назвала атаку “величезним бомбардуванням Києва” і зазначила, що удар стався після попередження Володимира Зеленського про підготовку Росією масованої атаки. Видання пише, що в Києві були пошкоджені житлові будинки, станція швидкої допомоги, готель і інші об’єкти, а Україна знову закликала партнерів надати більше систем Patriot та дозволити виробництво відповідних засобів за ліцензією.

The Guardian у live-стрічці також виніс російський удар по Києву серед головних подій дня. Видання пише про загиблих і десятки поранених, а також про рішення міської влади оголосити День жалоби у столиці.

Al Jazeera повідомляє, що атака сталася за кілька годин після того, як Зеленський попередив про загрозу нового масованого удару РФ. Видання акцентує на тому, що російські ракети та дрони били по столиці вночі, спричинивши масштабні руйнування та жертви серед цивільних.

На політичному рівні однією з перших реакцій стала позиція ЄС. За даними The Guardian, високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас засудила російські атаки та заявила про плани Євросоюзу запровадити додаткові санкції проти структур, які допомагають російській військовій промисловості.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після атаки закликав партнерів не зволікати з рішеннями щодо ППО та ракет для України. AP зазначає, що українська сторона наголошує на праві України на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Президент Володимир Зеленський заявив, що постачання ППО для України є “абсолютно першочерговим і критичним питанням”. За його словами, внески партнерів у програму PURL і домовленості щодо систем Patriot напряму працюють на порятунок людей.

Росія, за даними Reuters, заявила, що завдала удару нібито “у відповідь” на українські атаки та стверджувала, що цілилася по військових і енергетичних об’єктах. Українська влада натомість повідомляє про масові руйнування саме цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.

У Києві 3 липня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю. У місті приспустять прапори на комунальних будівлях, а також заборонять розважальні заходи.