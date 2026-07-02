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        У Росії повідомляють про атаку на НПЗ “Лукойлу” в Нижегородській області

        Сергій Бордовський
        2 Липня 2026 09:33
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        НПЗ для Московського регіону знову під ударом / Фото: соцмережі
        НПЗ для Московського регіону знову під ударом / Фото: соцмережі

        У місті Кстово Нижегородської області РФ, попередньо, був атакований нафтопереробний завод “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”.

        Про це повідомляє ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз.

        За даними видання, кадр очевидця був зроблений із відстані близько 18 кілометрів — із села Анкудіновка міського округу Нижній Новгород.

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        Поруч із НПЗ розташована Новогорьковська ТЕЦ.

        ASTRA зазначає, що “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” уже атакували у травні та квітні 2026 року.

        Цей завод є одним із провідних нафтопереробних підприємств Росії. Він має важливе значення для забезпечення Московського регіону паливом.

        Встановлена потужність підприємства з первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік.

        Завод випускає понад 50 найменувань продукції, зокрема автомобільне, авіаційне та дизельне пальне, а також нафтові бітуми, парафіни та інші продукти.


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