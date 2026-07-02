Посольство РФ у Швеції заявило про новий напад із використанням БПЛА

Посольство Росії у Швеції заявило про новий напад із використанням безпілотників. За твердженням російської дипмісії, на одному з БПЛА був муляж вибухового пристрою.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на посольство РФ у Швеції.

У дипмісії заявили, що розцінюють новий інцидент як “спробу залякування” співробітників посольства.

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Також російська сторона стверджує, що “вся відповідальність за продовження атак” на дипмісію РФ у Швеції та їхні наслідки нібито лежить на шведській стороні.

Інших деталей інциденту в повідомленнях ТАСС не наведено. Незалежного підтвердження заяв російської дипмісії наразі немає.

Раніше російська сторона вже неодноразово заявляла про атаки безпілотників на свої дипломатичні об’єкти у Швеції. Зокрема, йшлося про інциденти, під час яких дрони нібито скидали фарбу або інші речовини на територію чи будівлі, пов’язані з РФ.