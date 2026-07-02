        Події

        Посольство РФ у Швеції заявило про новий напад із використанням БПЛА

        Сергій Бордовський
        2 Липня 2026 10:59
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        Посольство Росії у Швеції / Фото з відкритих джерел
        Посольство Росії у Швеції / Фото з відкритих джерел

        Посольство Росії у Швеції заявило про новий напад із використанням безпілотників. За твердженням російської дипмісії, на одному з БПЛА був муляж вибухового пристрою.

        Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на посольство РФ у Швеції.

        У дипмісії заявили, що розцінюють новий інцидент як “спробу залякування” співробітників посольства.

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        Також російська сторона стверджує, що “вся відповідальність за продовження атак” на дипмісію РФ у Швеції та їхні наслідки нібито лежить на шведській стороні.

        Інших деталей інциденту в повідомленнях ТАСС не наведено. Незалежного підтвердження заяв російської дипмісії наразі немає.

        Раніше російська сторона вже неодноразово заявляла про атаки безпілотників на свої дипломатичні об’єкти у Швеції. Зокрема, йшлося про інциденти, під час яких дрони нібито скидали фарбу або інші речовини на територію чи будівлі, пов’язані з РФ.

        Посольство РФ у Швеції повідомило, що один з дронів скинув на його територію контейнер із червоною фарбою / Фото: Посольство РФ у Швеції

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