У Києві 3 липня оголосили Днем жалоби за жертвами наймасованішої атаки РФ

У Києві 3 липня оголосили Днем жалоби за жертвами наймасованішої російської атаки на столицю. Унаслідок нічного удару загинули 13 людей, майже 90 постраждали.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, ніч проти 2 липня стала страшною для столиці. Російські війська атакували Київ балістичними та крилатими ракетами, а також ударними БпЛА.

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“Страшна ніч була для Києва. Наймасованіша атака ворога — по столиці били балістикою, крилатими ракетами, БпЛА”, — заявив Кличко.

Пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі. За словами мера, частину будинку “буквально знесло”.

Там триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами шукають людей, зокрема 15-річну дівчину та її родину.

Станом на ранок відомо про 13 загиблих у Києві. Майже 90 людей постраждали.

Також під час атаки була пошкоджена будівля підстанції швидкої допомоги. За словами Кличка, пошкоджень зазнали і 9 автомобілів швидкої. Поранені 6 працівників станції — медики та водії.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів. У районах столиці розгортають штаби для допомоги постраждалим мешканцям.

У День жалоби 3 липня на всіх комунальних будівлях Києва приспустять прапори. Також міська влада рекомендує приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

У цей день у столиці заборонені будь-які розважальні заходи.

Пошуково-рятувальна операція в пошкодженому будинку в Дарницькому районі триває. Інформація про наслідки атаки уточнюється.