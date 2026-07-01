У Німеччині вкрали статую Пушкіна

У німецькому місті Хемер у федеральній землі Північний Рейн — Вестфалія вкрали бронзову статую Олександра Пушкіна, повідомляє DW.

За даними місцевої поліції, інцидент, ймовірно, стався у п’ятницю. Про зникнення пам’ятника повідомив свідок, який помітив, що замість статуї з постамента “стирчать лише сталеві кріплення”.

Висота бронзової статуї становила 1,8 метра.

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У поліції вважають, що з огляду на вагу пам’ятника злочин, найімовірніше, скоїли кілька людей із великим інструментом та відповідним транспортом.

Правоохоронці також припускають, що статую могли викрасти серед білого дня, а зловмисників могли прийняти за працівників міських служб.

У посольстві Росії в Німеччині заявили, що скульптуру створив Григорій Потоцький, а місту Хемер її подарувало місто-побратим Щолково.

Там зазначили, що урочисте відкриття пам’ятника, який задумувався як символ взаєморозуміння та дружби між народами Росії та Німеччини, відбулося 24 вересня 1994 року.

Посольство РФ висловило сподівання на “оперативне затримання зловмисників”.