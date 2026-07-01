Росія вдарила балістикою по виробнику туалетного паперу “Біла панда”: двоє загиблих і 13 поранених

В Одеській області внаслідок влучання російської балістичної ракети загинули двоє людей, ще 13 осіб дістали поранення.

Про це повідомила ДСНС.

Через ворожу атаку руйнувань зазнали два складські приміщення, де зберігалися туалетний папір та мінеральні добрива.

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Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла після удару.

За даними місцевих пабліків ракета влучила у завод «Сніжна Панда», який виробляє туалетний папір.

На Одещині ракета РФ зруйнувала склади та спричинила пожежу на полі / Фото: ДСНС

Крім того, надзвичайники загасили займання пшениці на площі 15 гектарів. Завдяки цьому вдалося врятувати від знищення ще 35 гектарів українського хліба.

До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучалися 73 рятувальники та 18 одиниць техніки.