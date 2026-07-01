Китай проводив приховану підготовку російських військових, — Reuters

Китай минулого року таємно навчав російських військових за особистим схваленням міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова.

Про це пише Reuters із посиланням на двох європейських посадовців та документи, які бачило агентство.

За даними Reuters, до організації навчань були безпосередньо залучені щонайменше четверо російських і китайських генералів. Європейські посадовці заявили, що участь високопоставлених військових свідчить про важливість такої співпраці для Москви та Пекіна.

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У секретному російському документі, з яким ознайомилося агентство, йдеться про внутрішній указ Бєлоусова, виданий у серпні 2025 року. Згідно з ним, делегація Збройних сил РФ вирушила до Китаю для участі в навчаннях на об’єктах Народно-визвольної армії Китаю.

Один із курсів тривав три тижні та був присвячений радіаційному, хімічному та біологічному захисту. Навчання проходило на військовому об’єкті в Пекіні у листопаді.

У документах описано і показано на фото, як російські військові слухали лекції китайського інструктора, оглядали модель ядерного реактора, а також вивчали “хімічну розвідку”, “радіаційну розвідку” та захист вентиляційних систем від зараження.

Один із європейських посадовців заявив, що включення до програми навчань радіаційного, біологічного та хімічного захисту підкреслює стратегічний характер обмінів між Росією та Китаєм.

Міністерства оборони Росії та Китаю не відповіли на запити Reuters про коментар. У МЗС Китаю заявили, що позиція Пекіна щодо війни в Україні залишається послідовною, а наведені у матеріалі твердження назвали “повністю безпідставними”.

Пекін заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України та позиціонує себе як мирного посередника.

За даними Reuters, у листопаді Китай навчав близько 200 російських військових, частина з яких згодом приєдналася до війни проти України. Кремль відмовився коментувати цю інформацію, але заявив про “неправдиву інформацію”, яку публікують на Заході.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас 15 червня заявила, що Брюссель через власні канали підтвердив факт проведення таких навчань і тепер оцінює наслідки. Пекін назвав її слова “наклепом”.

У Євросоюзі на тлі цих даних обговорюють, чи потрібні додаткові заходи у відповідь на навчання російських військових у Китаї. ЄС уже запроваджував санкції проти китайських компаній, які, за його оцінкою, підтримують воєнні зусилля Росії.

Один із посадовців у Брюсселі заявив Reuters, що Євросоюз має припинити розглядати Китай передусім через економічну призму та зосередитися на його ролі як “вирішального чинника” у війні Росії.

За даними Reuters, угоду від 2 липня, яка стала основою для навчань, підписали російський генерал-майор Рустам Хусаїнов і китайський старший полковник Сунь Даюнь.

Водночас голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов назвав повідомлення про навчання “повною нісенітницею” і заявив, що російській армії “нічого вчитися” у Китаю.

У внутрішніх російських військових звітах, які бачило Reuters, відзначалися як переваги, так і недоліки навчання. Один зі звітів про курс у Нанкіні позитивно оцінював рівень обладнання, використання симуляторів і теоретичну підготовку інструкторів, але окремо вказував на відсутність у Китаю бойового досвіду.

У документах також згадуються генерали, які брали участь у навчаннях. Російську делегацію, за даними Reuters, очолював заступник головнокомандувача сухопутних військ РФ генерал-полковник Рустам Мурадов.

Китайський генерал-майор Лі Цзіньсунь, керівник Військової академії радіаційного, хімічного та біологічного захисту НВАК, брав участь у відкритті одного з курсів. Російський генерал-майор Віталій Герасимов проходив курс у Бенбу.