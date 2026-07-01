Як вибрати фарбувальну камеру для фарбування меблів та виробів із дерева

Вибір професійного обладнання для нанесення лакофарбових матеріалів визначає якість фінішного покриття дерев’яних виробів. Правильно підібрана фарбувальна камера забезпечує оптимальні умови для полімеризації лаків і фарб, захищає поверхню від пилу та створює безпечні умови праці. Ефективна вентиляція та фільтрація повітря запобігають появі дефектів на свіжопофарбованих деталях. Організація такого простору потребує врахування специфіки меблевого виробництва, обсягів продукції та особливостей використовуваних матеріалів. Цей матеріал допоможе розібратися в ключових критеріях вибору обладнання для роботи з деревиною.

Критерії вибору типу фільтрації в камері

Процес фарбування деревини супроводжується утворенням великої кількості сухого пилу від шліфування та дрібнодисперсного туману від лакофарбових матеріалів. Для очищення повітря в меблевій індустрії використовують два основні типи обладнання.

Сухі фарбувальні камери функціонують на основі системи картонних, скловолоконних або вугільних фільтрувальних елементів. Вони підходять для невеликих майстерень або підприємств із помірним обсягом виробництва, де фарбування відбувається не безперервно.

Гідрофільтраційні моделі використовують водяну завісу для вловлювання частинок фарби. Вода ефективно зв’язує хімічні сполуки та відходи напилення, що дозволяє експлуатувати техніку у тризмінному режимі.

Для масового виготовлення глянцевих меблевих фасадів водяна завіса є оптимальним рішенням, оскільки вона мінімізує ризик потрапляння пилинок на відкритий лак.

Особливості вентиляції та організації повітряних потоків

Правильний рух повітря всередині робочої зони гарантує швидке видалення вибухонебезпечних парів розчинників і рівномірне висихання деталей. При проєктуванні вентиляційної системи меблевих комплексів враховують кілька конфігурацій.

Існують такі варіанти розподілу повітряних потоків:

діагональний обдув, коли приплив здійснюється зі стелі, а витяжка розташована в нижній частині протилежної стіни;

вертикальний потік, який спрямовує повітря від стельового пленуму безпосередньо в підлогові грати під виробом;

горизонтальний напрямок, що передбачає рух повітряних мас від однієї бічної стіни до іншої через робочу зону.

Вертикальний рух повітря вважається найбільш ефективним для фарбування габаритних дерев’яних конструкцій, оскільки оверспрей одразу змітається вниз до фільтрів.

Габарити обладнання та організація робочого простору

Розміри камери повинні дозволяти маляру вільно переміщатися навколо виробу з фарбопультом у руках. При розрахунку площі обов’язково враховують технологічні зони для розміщення деталей на сушарках.

Для фарбування стільців, дрібного декору або деталей корпусних меблів достатньо встановити фарбувальну лінію відкритого типу або невеликий пост із сухими фільтрами. Виготовлення міжкімнатних дверей, великих столів та елементів інтер’єру з масиву потребує монтажу повнорозмірного закритого боксу з герметичними воротами. Внутрішня висота приміщення має закладати запас для фарбування виробів у підвішеному стані на конвеєрі.

Додаткові опції для роботи з деревиною

Специфіка лакування деревини вимагає суворого дотримання температурного режиму. Підвищення температури в камері після завершення напилення прискорює сушку та покращує адгезію матеріалів.

Для підвищення ефективності меблевого цеху варто звернути увагу на такі системи:

Блок рекуперації тепла, який дозволяє суттєво економити енергоносії під час підігріву припливного повітря взимку. Зволожувачі повітря, оскільки занадто сухе середовище призводить до пересихання деревини та накопичення статичної напруги на поверхні. Енергоефективне LED-освітлення у вибухозахищеному виконанні, що забезпечує точну передачу кольорів та відтінків.

Якісне світло допомагає маляру вчасно помітити патьоки, непрофарбовані ділянки або шагрень на етапі нанесення ґрунту.

Правильний вибір комплектації та типу фільтрації безпосередньо впливає на собівартість готової продукції та тривалість експлуатації всієї малярної ділянки. Грамотно підібрана фарбувальна камера підвищує продуктивність праці персоналу та мінімізує відсоток браку в меблевому виробництві. Перед купівлею обладнання рекомендується провести детальний розрахунок планованих обсягів витрат лакофарбових матеріалів та узгодити технічні параметри вентиляції з можливостями наявного приміщення.