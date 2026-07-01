Мобілізацію треба змінити з нуля: омбудсман назвав ключові проблеми ТЦК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що майбутня реформа мобілізації має передбачати відмову від кількісних показників, зміну мотивації для вступу до війська та перетворення ТЦК і СП на сервісні установи.

Лубінець поклав відповідальність за майбутню реформу мобілізації на керівництво Міністерства оборони України.

За його словами, насамперед потрібно відмовитися від кількісних показників проведення мобілізації. Також, на думку омбудсмана, слід змінити мотивацію долучатися до війська, зокрема грошову.

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Як приклад Лубінець навів мотивацію за результатом — виплату винагороди конкретній людині або групі людей за кожне знищення військової техніки противника.

Окремо омбудсман заявив, що приміщення ТЦК та СП потрібно перетворити на сервіси, а підхід до мобілізації має бути зовсім іншим.

Лубінець також запропонував встановити камери в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, щоб фіксувати, що там відбувається.

“Коли ми починаємо перевіряти кожен випадок застосування сили — бодікамери вимкнені, відеозаписів немає”, — зазначив він.

Омбудсман також закликав зупинити практику носіння балаклав працівниками ТЦК та СП.

Крім того, за його словами, працівники ТЦК не мають перевіряти людей без поліції. Лубінець наголосив, що вони можуть перевіряти військово-облікові документи лише тоді, коли людину верифікували поліція, Нацгвардія, Державна прикордонна служба або інші уповноважені органи.

Лубінець заявив, що вимагає від правоохоронних органів реагувати на незаконні дії та публічно показувати українському суспільству результати такого реагування.

“Я не люблю термін бусифікація — але це перетворилося на явище. І реакція потрібна вже зараз”, — заявив омбудсман.

За його словами, підхід до мобілізації потрібно не “латати”, а змінити повністю.

“Підхід до мобілізації треба не латати — його потрібно змінити з нуля”, — наголосив Лубінець.