Україна розраховує відкрити всі переговорні кластери з ЄС, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де візьме участь у церемонії відкриття головування країни в Раді Європейського Союзу.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Під час візиту президент також зустрінеться з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

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Зеленський наголосив, що Україна щодня доводить, що заслуговує бути рівноправною частиною спільного європейського дому.

За його словами, Київ розраховує, що під час головування Ірландії в Раді ЄС вдасться досягти відчутного прогресу на шляху до членства України в Євросоюзі та відкрити всі переговорні кластери.