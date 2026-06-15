Зеленський закликав ЄС без зволікань відкрити всі переговорні кластери для України

Президент України Володимир Зеленський привітав відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу і закликав ЄС прискорити подальший переговорний процес.

Про це глава держави заявив під час звернення до Міжурядової конференції Європейського Союзу.

За словами Зеленського, відкриття першого кластера є свідченням того, що європейська інтеграція України та Молдови продовжується попри всі виклики.

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«Ми вважаємо, що одна з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, — це прискорити наш процес вступу, прискорити відкриття кластерів», — наголосив президент.

Він підкреслив, що Україна виконала необхідну роботу для подальшого просування переговорів і готова до відкриття всіх переговорних кластерів.

«Україна заслужила право рухатися швидше. Ми готові до відкриття всіх кластерів. Ми виконали свою роботу. Всі у Європі це знають», — заявив Зеленський.

Президент також закликав не відкладати відкриття решти п’яти кластерів після початку роботи над першим.

Окрему увагу глава держави приділив питанню завершення війни. За його словами, Україна неодноразово пропонувала Росії провести зустріч на найвищому рівні для ухвалення рішень щодо миру, однак Кремль не погоджується на такі переговори.

Зеленський повідомив, що можливість нової зустрічі з російською стороною обговорювалася зі Сполученими Штатами та Францією на полях саміту G7.

Крім того, за словами президента, напередодні він обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість проведення такої зустрічі на території США.

«Якщо Росія відмовиться і від цього шансу, буде потрібен додатковий тиск», — наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна та Молдова продовжують координувати свої зусилля на шляху до членства в Європейському Союзі та розраховують досягти цієї мети разом.