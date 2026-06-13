Переговори між ЄС та Україною і Молдовою можуть розпочатися вже в понеділок

Як повідомлялося пізно ввечері 13 червня країни-члени ЄС підтримали відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

Після ухвалення рішення офіційні переговори між Євросоюзом і двома країнами можуть розпочатися вже в понеділок, повідомляє Politico. Перший кластер стосується фундаментальних засад ЄС і охоплює питання верховенства права, функціонування демократичних інституцій, прав людини та інших базових принципів об’єднання.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала рішення визнанням рішучості та наполегливої роботи України й Молдови на шляху реформ.

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За її словами, цей крок демонструє привабливість європейської моделі, яка пропонує мир, стабільність та можливості для розвитку.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення ЄС та наголосив, що Україна виконує необхідні умови для просування до членства.

«Як ми й говорили, Україна робить усе необхідне, і важливо, щоб ЄС також дотримувався свого слова», — зазначив Зеленський. Він також привітав Молдову з рішенням, підкресливши, що обидві країни проходять цей шлях разом.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році вступ до Європейського Союзу став одним із ключових стратегічних пріоритетів України. Київ розглядає членство в ЄС як важливу гарантію політичної та економічної інтеграції із Заходом.

Для Молдови європейська інтеграція також має особливе значення на тлі тривалої присутності російських військ у невизнаному Придністров’ї та спроб Москви впливати на внутрішньополітичні процеси країни. У 2024 році влада Молдови заявляла про втручання Росії у президентські вибори, на яких перемогу здобула проєвропейська президентка Мая Санду.