ЄС відкриє перший переговорний кластер про вступ України: усі країни-члени дали згоду

Усі країни-члени Європейського Союзу погодили відкриття першого переговорного кластеру в межах процесу вступу України до ЄС. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, відповідне рішення було ухвалене всіма державами-членами Євросоюзу, а вже під час першої міжурядової конференції, яка відбудеться в понеділок, буде відкрито кластер «Основи» (Fundamentals).

Цей кластер охоплює ключові принципи, на яких побудований Європейський Союз, зокрема верховенство права, функціонування демократичних інституцій, права людини та ефективне державне управління.

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«Це визнання рішучості, мужності та наполегливої роботи, яку обидві країни продемонстрували у впровадженні реформ навіть в умовах величезних викликів», — заявила фон дер Ляєн, маючи на увазі Україну та Молдову.

Вона наголосила, що розширення ЄС залишається одним із найуспішніших проєктів Євросоюзу та важливою інвестицією у спільне майбутнє Європи.

На рішення Євросоюзу відреагував Президент України Володимир Зеленський, назвавши відкриття першого кластеру значною політичною та моральною підтримкою для української держави.

«Як ми і говорили, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей», — зазначив Зеленський.

Президент подякував українським військовим, громадянам та європейським партнерам за підтримку України на шляху до членства в ЄС.

Він також наголосив, що Україна вже виконала необхідні умови для відкриття наступних переговорних кластерів та привітав Молдову з початком нового етапу євроінтеграції.

Переговорний процес щодо вступу до ЄС поділений на тематичні кластери, які охоплюють різні сфери законодавства та державного управління. Відкриття першого кластеру вважається одним із ключових етапів на шляху країни-кандидата до повноправного членства в Європейському Союзі.