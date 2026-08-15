Російського депутата, який закликав припинити війну, зняли з виборів через використання шрифтів Microsoft

Самарський обласний суд скасував реєстрацію чинного депутата Держдуми РФ від КПРФ Михайла Матвєєва на парламентських виборах. Серед висунутих до нього претензій — використання в агітаційних матеріалах шрифтів Microsoft без підтвердженої ліцензії.

Рішення суд ухвалив 14 серпня за позовом конкурентки Матвєєва в одномандатному окрузі Анни Саранцевої від Партії пенсіонерів, повідомляє The Moscow Times.

Позивачка стверджувала, що на агітаційному сайті Матвєєва та у його публікаціях у соцмережах без дозволу правовласників використовувалися фотографії, графік одного з російських медіа, логотип Google і шрифти, розроблені корпорацією Microsoft.

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Окремою претензією стала відсутність офіційної ліцензії на шрифти Microsoft. Після початку повномасштабної війни корпорація припинила продаж багатьох своїх продуктів і послуг у Росії.

Захист депутата заявляв, що наповненням сайту займалася його розробниця, а шрифти придбала КПРФ із післяплатою. Суд відмовився залучати до розгляду представників Microsoft, Google та розробницю ресурсу.

Матвєєв назвав процес політичним і заявив, що оскаржуватиме рішення. У відеозверненні він попросив російського диктатора Володимира Путіна «зупинити це юридичне божевілля». У КПРФ рішення суду назвали «неприкритим свавіллям».

Михайло Матвєєв є заступником голови комітету Держдуми з регіональної політики та місцевого самоврядування. До нижньої палати російського парламенту він був обраний у 2021 році.

26 лютого 2022 року Матвєєв публічно закликав Кремль «негайно припинити» вторгнення в Україну. Він стверджував, що, голосуючи за визнання так званих «ДНР» і «ЛНР», нібито підтримував мир, а не напад на Україну. Згодом депутат видалив цю публікацію.

Вибори до Держдуми РФ мають відбутися 18–20 вересня 2026 року. Матвєєв планував переобратися від Промислового одномандатного округу №163 у Самарській області.