Бум вайб-кодінгу допоміг розробнику Claude збільшити квартальну виручку у 14 разів

Американська компанія Anthropic, яка розробляє чат-бот Claude, отримала понад $11,5 млрд виручки у другому кварталі 2026 року. Це щонайменше у 14 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Одним із головних чинників такого зростання став бум програмування за допомогою штучного інтелекту, повідомляє Bloomberg.

Йдеться, зокрема, про так званий вайб-кодінг — підхід, за якого людина описує звичайними словами, яку програму, сайт або функцію хоче створити, а штучний інтелект сам пише значну частину коду. Користувачеві не обов’язково знати всі мови програмування: він ставить завдання, перевіряє результат і просить ШІ внести зміни.

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Anthropic пропонує для цього інструмент Claude Code. Він може створювати та редагувати код, знаходити помилки, писати тести й виконувати складні завдання у великих програмних проєктах. Сервіс активно використовують як професійні розробники, так і люди без глибоких знань у програмуванні.

Популярність таких інструментів серед компаній і програмістів стала важливою перевагою Anthropic у конкуренції з OpenAI та іншими розробниками штучного інтелекту.

У другому кварталі 2025 року виручка Anthropic становила $787 млн, а в першому кварталі 2026-го — $4,73 млрд. Отже, лише за три місяці вона зросла більш ніж удвічі.

Компанія також зафіксувала позитивний скоригований операційний прибуток. Це означає, що її основна діяльність уже приносить більше грошей, ніж потребує на поточні витрати, якщо не враховувати окремі бухгалтерські та разові статті. Водночас Anthropic не розкрила чистий прибуток, тому стверджувати, що компанія загалом стала прибутковою, поки що не можна.

Наведені показники є попередніми та ще можуть змінитися. Представник Anthropic відмовився їх коментувати.

На тлі стрімкого зростання компанія готується до можливого виходу на біржу. Anthropic конфіденційно подала документи для проведення IPO та співпрацює з банками Morgan Stanley, Goldman Sachs і JPMorgan. Розміщення акцій може відбутися восени 2026 року.