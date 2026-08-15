У Туреччині уламки невідомого дрона впали у фундуковий сад

У турецькій провінції Дюздже на узбережжі Чорного моря невідомий об’єкт, схожий на безпілотник, упав у сад, де в цей час збирали фундук. Інформації про постраждалих немає.

Інцидент стався близько 11:30 15 серпня у селі Єшилкьой району Акчакоджа, повідомляє місцеве видання Öncü Haber.

Власник ділянки звернувся до служби екстреної допомоги. На місце прибули жандарми та фахівці, які оточили територію й розпочали огляд об’єкта.

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За попередньою оцінкою адміністрації провінції Дюздже, знайдений апарат може бути безпілотним літальним апаратом. Водночас його тип, технічні характеристики та походження поки що не встановлені.

«Для точного визначення характеру та технічних особливостей об’єкта триває робота експертних груп», — ідеться в повідомленні місцевої влади.

Прокуратура Дюздже розпочала розслідування. Влада заявила, що ситуація перебуває під контролем і наразі немає обставин, які становили б загрозу для місцевих жителів.

Це вже другий подібний випадок у районі Акчакоджа протягом п’яти днів. 10 серпня у морі неподалік пляжу Чинар виявили інший невідомий безпілотник. Його підняли з води та перемістили у безпечне місце фахівці підводного підрозділу Військово-морських сил Туреччини. Походження того апарата також не повідомлялося.