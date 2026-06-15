Україна розраховує відкрити всі переговорні кластери з ЄС до середини липня

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела розмову з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос напередодні рішення щодо відкриття першого переговорного кластера в межах процесу вступу України до Європейського Союзу.

Про це глава уряду повідомила у своїх соціальних мережах.

За словами Свириденко, Україна очікує відкриття Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС», що стане важливим етапом на шляху до членства в Євросоюзі.

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«Це стане підтвердженням того, що Україна послідовно виконує свою домашню роботу та впевнено рухається до членства в Європейському Союзі», — зазначила прем’єр-міністерка.

Під час розмови сторони обговорили подальші кроки уряду та Верховної Ради щодо виконання зобов’язань у межах євроінтеграційного процесу.

За словами Свириденко, Україна ставить за мету відкрити решту переговорних кластерів до середини липня під час головування Ірландії в Раді ЄС.

Прем’єр-міністерка також подякувала Марті Кос за підтримку та сприяння просуванню України на шляху до членства в Євросоюзі.

Окремо співрозмовниці засудили черговий ракетний удар Росії по Україні. Свириденко наголосила, що агресор намагається чинити тиск, однак не здатен змінити європейський курс держави.

«Шлях України в ЄС є незворотним вибором українського народу», — підкреслила вона.