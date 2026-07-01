Японія готова допомогти Україні відновити пошкоджену Києво-Печерську лавру

Японія висловила готовність надати підтримку Україні через ЮНЕСКО для відновлення пошкодженої Києво-Печерської лаври, яка є об’єктом Всесвітньої спадщини.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України за підсумками переговорів глави МЗС Андрія Сибіги з міністром закордонних справ Японії Мотегі Тошіміцу в Токіо.
Під час зустрічі Сибіга поінформував японського колегу про ситуацію на полі бою, українські далекобійні санкції проти Росії та перспективи мирних зусиль.
Окремо глава МЗС розповів про російський удар по Києво-Печерській лаврі. На запит української сторони Мотегі висловив намір Японії надати підтримку через ЮНЕСКО для відновлення пошкодженої святині.
“Партнерство наших країн — взаємовигідне. Це насамперед про обмін найціннішим: досвідом. Унікальний досвід Японії у відновленні після катастроф є надзвичайно важливим для України. Водночас унікальний бойовий досвід України має важливе значення для безпеки Японії”, — заявив Сибіга.
Український міністр подякував Японії за нелетальну допомогу, внесок у програму PURL та інші види підтримки.
За словами Сибіги, Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, насамперед у сфері безпілотних технологій.
Міністри також обговорили поглиблення взаємодії Росії з Північною Кореєю. Сибіга наголосив, що це створює виклики для стабільності як у Європі, так і в Азії. Глави МЗС обмінялися думками щодо спільної протидії цим загрозам.
Глава українського МЗС також відзначив позицію прем’єр-міністерки Японії Санае Такаїчі щодо підтримки України, висловлену під час саміту G7 в Евіані.
Сибіга подякував Японії за фінансову, гуманітарну, технічну та іншу підтримку України на суму понад $20 млрд. Зокрема, йдеться про допомогу у сферах розмінування, медицини, сільського господарства та освіти.
За підсумками переговорів Сибіга заявив, що отримав запевнення японського колеги щодо продовження підтримки України.
Також міністри підписали угоду у формі обміну нотами між Україною та Японією про Стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис. від японської грантової допомоги JDS.
За словами Сибіги, мета проєкту — не лише академічна освіта для стипендіатів, а й формування майбутніх лідерів публічного управління.
“Мета полягає не лише у здобутті стипендіатами академічної освіти, а й у формуванні майбутніх лідерів публічного управління, які після завершення навчання зможуть застосовувати отримані знання, дослідницький досвід і професійні зв’язки для участі у розробленні та реалізації планів соціального й економічного розвитку України, посилення інституційної спроможності, підтримки реформ та післявоєнного відновлення”, — зазначив міністр.
У МЗС наголосили, що угода дозволить продовжити реалізацію стипендіального проєкту JDS, зміцнити партнерство між Україною та Японією та посилити кадровий потенціал українських інституцій.