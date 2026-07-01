Загибель комбрига “Коннана”: воєнкорка звернула увагу на дивні деталі у справі

Воєнна кореспондентка Анна Калюжна висловила сумніви щодо комунікації командування після загибелі полковника Володимира Коннікова з позивним “Коннан”, командира 154-ї окремої механізованої бригади.

Свою думку вона опублікувала у Facebook.

За словами Калюжної, Коннікова знайшли в “зеленці” з кульовим пораненням у скроню. Менш ніж за пів доби після цього Оперативне командування “Південь” заявило, що, за попередніми даними, ознак насильства не виявлено, і закликало не спекулювати на темі загибелі.

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Журналістка звернула увагу, що така комунікація, на її думку, суттєво відрізняється від звичних повідомлень про небойові загибелі українських офіцерів. Зазвичай у таких випадках командування пише про службу, звитяги та співчуття, а не робить акцент на тому, що “попередньо ознак насильства не виявлено”.

Калюжна також зазначила, що ОК “Південь” фактично стало першоджерелом цієї інформації та вийшло з такою комунікацією раніше за поліцію. Із заявою про недопущення спекуляцій також виступив 17-й армійський корпус.

Водночас, за словами журналістки, 154-та бригада оприлюднила повідомлення у більш звичному форматі — з акцентом на честь, службу офіцера та співчуття рідним і побратимам.

Калюжна нагадала, що поліція розглядає три версії загибелі Коннікова: вбивство, необережне поводження зі зброєю та самогубство. Водночас вона вважає, що формулювання командування про відсутність ознак насильства фактично натякають на версію самогубства.

За словами воєнкорки, саме ця версія нині найактивніше обговорюється всередині армії.

Журналістка написала, що особисто не знала “Коннана”, однак знає деяких його людей. За її словами, їй дивно, що люди не хочуть говорити про те, що сталося, хоча це могло б дати більше розуміння ситуації.

Водночас Калюжна зазначила, що з того, що їй вдалося дізнатися, ситуація на ділянці відповідальності комбрига не була критичною, фронт “не сипався”, у бригаді було відносно спокійно, а напередодні офіцер перебував у нормальному настрої.

Окремо вона звернула увагу на поранення. За словами Калюжної, людина, з якою вона обговорювала фото з місця загибелі, побачила місце входу кулі та одразу запитала, чи був Конніков шульгою.

Журналістка зазначила, що поліція в офіційній комунікації підтвердила поранення в ліву скроню. Водночас, за її словами, “Коннан” не був шульгою, а був правшею, що підтверджується численними його фото.

На думку Калюжної, ця деталь ставить під серйозний сумнів версію про самогубство або самостріл.

Вона також навела повідомлення поліції у комунікації з журналістами “Суспільного”, де зазначалося, що офіцер перебував на відкритій місцевості поруч із лісосмугою поблизу одного з населених пунктів Запорізької області, а поряд із тілом виявили його особистий пістолет.

Ще однією дивною деталлю Калюжна назвала те, що, за її словами, Конніков був у налобному ліхтарику. Вона підкреслила, що це її особисте відчуття, однак, на її думку, офіцер навряд чи став би вчиняти самогубство в налобному ліхтарику.

Калюжна вважає, що поліції варто звернути увагу на поведінку командування у комунікації загибелі Коннікова, опитати комунікаційників і з’ясувати, чому саме вони вийшли з такими формулюваннями.

Також, на її думку, слідству потрібно встановити, чи не було перед загибеллю на тій ділянці наради офіцерів, оскільки в таких місцях вони час від часу можуть збиратися.

Журналістка наголосила, що загибель командира бригади за таких обставин є непересічною подією і потребує ретельного розслідування.

“Коннан”, за відгуками, був дуже достойним офіцером і має право на те, щоб правда щодо його загибелі була встановлена”, — написала Калюжна.