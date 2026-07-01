У Хмельницькому арештували будівництво в парку, пов’язане із сином ексочільниці МСЕК Крупи

У Хмельницькому суд наклав арешт на об’єкт нерухомості в центральному парку імені Михайла Чекмана в межах розслідування про можливе незаконне будівництво на території природно-заповідного фонду.

Про це повідомили ДБР та Хмельницька обласна прокуратура.

За даними ДБР, йдеться про об’єкт, який у 2020 році придбав син тодішньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК.

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Правоохоронці не назвали ім’я цієї посадовиці. Водночас останньою багаторічною очільницею Хмельницької обласної МСЕК була Тетяна Крупа, яка стала фігуранткою одного з найгучніших антикорупційних розслідувань 2024 року.

Будівля колишнього диско-клубу площею понад 1,3 тис. кв. м розташована на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення імені Михайла Чекмана.

Після придбання об’єкта нові власники отримали в користування земельну ділянку. Водночас, за даними слідства, вони мали право лише на реконструкцію вже існуючої будівлі без зміни її цільового призначення.

У ДБР заявили, що замість реконструкції на ділянці фактично розпочали будівництво готельно-ресторанного комплексу.

Крім того, за даними слідства, частина забудови вийшла за межі відведеної земельної ділянки та розмістилася на території міського парку. Самовільно зайняту територію огородили парканом.

У прокуратурі уточнили, що під час реконструкції будівлі на вулиці Парковій частина будівельних конструкцій була встановлена за межами орендованої земельної ділянки — на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва.

Результати топографо-геодезичних робіт, за даними прокуратури, підтвердили, що частина об’єкта будівництва розташована на території природно-заповідного фонду.

За клопотанням прокурора суд наклав арешт на об’єкт нерухомості. У ДБР пояснили, що це має унеможливити його відчуження та забезпечити збереження речового доказу.

Будівельні роботи зупинено. Також отримано припис про усунення виявлених порушень.

У прокуратурі повідомили, що вирішується питання щодо подання позову про знесення самочинно збудованого паркану та незаконно збудованого ресторану. Це має усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою природно-заповідного фонду.

У межах досудового розслідування слідчі встановлюють роль усіх осіб, причетних до можливих порушень. Також перевіряють обставини виділення земельної ділянки та проведення будівельних робіт.

Попередня правова кваліфікація провадження — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, а також підроблення і використання підроблених документів.

Досудове розслідування триває.

Восени 2024 року правоохоронці викрили Тетяну Крупу на незаконному збагаченні. Під час обшуків у неї та членів її родини вилучили мільйони доларів готівкою. За даними слідства, вона могла бути причетна до схеми оформлення фіктивної інвалідності, зокрема для місцевих прокурорів та чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації.

Після затримання Крупа майже 11 місяців перебувала у київському СІЗО. У вересні 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив їй запобіжний захід із тримання під вартою на заставу. Суму застави зменшили до 20 млн грн, які згодом були внесені.

Станом на літо 2026 року Крупа перебуває під слідством. У червні 2026 року ВАКС продовжив їй строк дії процесуальних обов’язків до 10 серпня.

Серед чинних обмежень — заборона залишати межі Хмельницької та Тернопільської областей без дозволу, обов’язок здати документи для виїзду за кордон, носити електронний браслет і утримуватися від спілкування з працівниками та колишніми працівниками Хмельницького обласного центру МСЕК.

Детективи НАБУ інкримінують їй незаконне збагачення, декларування недостовірної інформації та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.