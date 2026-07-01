Дві трагедії на водоймах Харківщини: загинули 19-річний хлопець і чоловік

На водоймах Харківської області за добу сталися два трагічні випадки, внаслідок яких загинули чоловіки.

Про це повідомила поліція Харківської області.

30 червня близько 16:00 на пляжі в селищі Безлюдівка під час купання стався нещасний випадок. За попередніми даними, біля водойми відпочивала група молодих людей.

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19-річний хлопець, перебуваючи у воді за кілька метрів від берега, раптово пішов під воду та не зміг самостійно виринути. Друзі намагалися знайти його, покликали на допомогу, а потім звернулися до служби «112».

Близько 17:20 рятувальники дістали хлопця з води без ознак життя. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Того ж дня поліція отримала повідомлення про трагедію на центральному пляжі Основ’янського озера в Харкові. Попередньо встановлено, що чоловік 1961 року народження під час святкування сімейного заходу зайшов у водойму, а згодом зник з поля зору присутніх.

Пізніше його виявили у воді без ознак життя.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції. За обома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини подій, тривають слідчі дії.