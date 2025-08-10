Троє людей загинуло внаслідок вибухів на Одещині

Трагедія сталася сьогодні близько 11:30 між селищами Затока та Кароліно-Бугаз.

Попередньо встановлено, що під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів, загинули троє відпочивальників – жінка та двоє чоловіків, повідомляє поліція. Особи загиблих встановлюються.

Як уточнили в Одеській ОВА, трагедія сталася сьогодні, 10 серпня, в одному з населених пунктів Кароліно-Бугазької громади Білгород-Дністровського району.

Наразі там працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив: “Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці. Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах”.

Наразі встановлюються повні обставини трагічних подій та вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Поліцейські закликають жителів та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено.