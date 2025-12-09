        Суспільство

        Російський дрон вдарив по авто ритуальної служби на Запоріжжі

        Галина Шподарева
        9 Грудня 2025 16:27
        Місце обстрілу на Запоріжжі / Фото архівне: ГУНП в Запорізькій області
        Місце обстрілу на Запоріжжі / Фото архівне: ГУНП в Запорізькій області

        Сьогодні вдень, 9 грудня, російські військові атакували FPV-дроном автомобіль ритуальної служби у Запорізькому районі. Постраждав чоловік.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.  

        Внаслідок удару по автівці зазнав поранень 58-річний чоловік. Машина пошкоджена.

        Також близько 12:30 росіяни поцілили безпілотником по цивільному автомобілю на Запоріжжі. Водій та пасажир дістали поранення.

        За даними поліції, минулої доби окупанти завдали трьох авіаударів по промисловій зоні Запоріжжя та Запорізькому району. Унаслідок атаки 16 людей зазнали поранень.

        Знищена дроном автівка на Запоріжжі / Фото: Запорізька ОВА

