Російський дрон вдарив по авто ритуальної служби на Запоріжжі

Вибух на “Укрпошті” у Києві: поліція затримала продавця боєприпасів, які відправляли посилкою

Двох жінок зі Львова підозрюють у незаконному переправленні українських дітей-сиріт за кордон для усиновлення

За даними поліції, минулої доби окупанти завдали трьох авіаударів по промисловій зоні Запоріжжя та Запорізькому району. Унаслідок атаки 16 людей зазнали поранень.

Також близько 12:30 росіяни поцілили безпілотником по цивільному автомобілю на Запоріжжі. Водій та пасажир дістали поранення.