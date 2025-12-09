Російський дрон вдарив по авто ритуальної служби на Запоріжжі

Сьогодні вдень, 9 грудня, російські військові атакували FPV-дроном автомобіль ритуальної служби у Запорізькому районі. Постраждав чоловік.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок удару по автівці зазнав поранень 58-річний чоловік. Машина пошкоджена.
Також близько 12:30 росіяни поцілили безпілотником по цивільному автомобілю на Запоріжжі. Водій та пасажир дістали поранення.
За даними поліції, минулої доби окупанти завдали трьох авіаударів по промисловій зоні Запоріжжя та Запорізькому району. Унаслідок атаки 16 людей зазнали поранень.